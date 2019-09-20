Об этом Аваков написал в Facebook.

"Задержанный вчера на мосту в Киеве "минер", экс- старший сержант Алексей Белько, совершил глупейшие действия, находясь под действием наркотиков... Правда и это.. Но, послушав и поняв его историю, хочу сказать - это и наша с вами ответственность также ... Хочу, чтобы появился шанс у этого человека! Шанс начать заново и "жить нормальной жизнью", как он говорит", - написал Аваков.

Он отметил, что поможет Белько пройти курс реабилитации от наркотиков, а также обратится в суд с ходатайством о минимальном наказании для Белько и о взятии его на поруки.

"Обратился в суд с ходатайством о минимальном наказании для Белько. О взятии на поруки сержанта. Мы поможем ему пройти курс реабилитации от наркотиков и найти себя заново. Ходатайство будет подано от меня лично - министра внутренних дел - и командира спецподразделения КОРД, и парней, которые проводили вчерашнее задержание ", - отметил глава МВД.

Аваков также обнародовал видео ночного разговора с бывшим участником АТО.

Как сообщал Укринформ, 18 сентября движение на мосту Метро в Киеве заблокировал мужчина. Он расстрелял полицейский дрон и угрожал взорвать мост. Полиция на 4:00 перекрыла движение автомобилей и поездов метро по мосту.

Мужчину задержали. Им оказался прежний участник АТО 42-летний Алексей Белько, выходец из аннексированного Крыма.

В связи с блокированием моста Метро в Киеве было затруднено движение транспорта. В частности, в метрополитене движение на красной линии осуществлялось в направлении от станции "Академгородок" до "Крещатика" и в обратном направлении, от станции "Дарница" к станции "Лесная". Станции "Арсенальная", "Днепр", "Гидропарк" и "Левобережная" были закрыты.

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