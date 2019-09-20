Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Социологической группой "Рейтинг" в сентябре 2019 года.

"По результатам опроса, проведенного Социологической группой "Рейтинг" в сентябре 2019 года, самыми любимыми стилями музыки для украинцев является поп музыка (26%), классическая (25%) и народная музыка (21%), а также шансон (18%). Далее в рейтинге музыкальных предпочтений рок (14%), танцевальная музыка / диско (12%), клубная музыка (8%) и джаз (7%). Рэп, романсы и духовную музыку выбрали по 6%, электронную, блюз и хип-хоп любят по 4%, бардовскую - 3%. Тяжелый рок популярен только между 2%, так же как и регги. лишь 4% не любят музыку вообще ", - говорится в сообщении.

В то же время, несмотря на то, что поп музыка остается лидером предпочтений, в десятилетней динамике процент тех, кому она нравится, стал меньше (с 32% до 26%). Также в два раза меньше в этом году выбрали романсы (6% против 12% в 2009 году). Уменьшилось количество и любителей шансона (с 22% до 18%), а также ценителей народной музыки (с 25% до 21%).

Зато увеличилось число тех, кто любит классическую музыку (с 20% до 25%). В этом рейтинге этот стиль поднялся выше шансона и фолка. Также за 10 лет стало вдвое больше любителей рока (увеличение с 7% до 14%). Несколько увеличилось и количество фанатов рэпа ( с 3% до 6%).

Молодёжь по сравнению с более взрослыми меломанами больше любит поп музыку, рок, диско, клубную, электронную музыку, а также рэп и хип-хоп. В то время как представителям старших возрастных групп больше нравятся классическая и народная музыка, шансон, романсы и бардовская музыка.

Отмечается также, что музыкальные предпочтения заметно отличаются в зависимости от пола. Женщины больше мужчин любят классическую и поп музыку (31-32% против 19%), народную (24% против 18%) и духовную (7% и 3% соответственно). Также женщинам вдвое больше, чем мужчинам, нравится танцевальная музыка (15% против 8%). Зато мужчинам больше нравится рок (21% против 9%), шансон (20% против 16%), рэп (9% и 3% соответственно) и электронная музыка (7% и 3%).

Что касается дифференциации по образованию: чем выше уровень образования, тем больше респонденты любят классическую музыку, рок, джаз. Также представители с высшим образованием больше, чем другие, любят поп музыку, электронную и бардовскую музыку. Людей со средним образованием больше других интересует народная музыка и шансон.

Опрос проводился между населения Украины в возрасте от 18 лет методом личного формализованного интервью (face-to-face). Выборка репрезентативна по возрасту, полу, местом проживания. Выборочная совокупность: 2000 респондентов. Ошибка репрезентативности исследования: не более 2,2%. Период проведения: 12-16 сентября 2019 года.

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