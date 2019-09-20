Протест проти «формули Штайнмаєра» на Банковій
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20.09.2019
Київ, Україна
Радіо Свобода
73
Метки: протесты, Донбасс, Офис президента, формула Штайнмаера.
Протест проти «формули Штайнмаєра» на Банковій
У центрі Києві під Офісом президента України ввечері 19 вересня відбулася акція із закликом до Володимира Зеленського не погоджуватися на імплементацію Мінських домовленостей за так званою «формулою Штайнмаєра». Учасники акції вимагали не підписувати «капітуляційних угод із Путіним».