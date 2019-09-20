«Динамо» — «Мальме»: первая победа с Михайличенко у руля

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Матч прошел в несколько сумбурном ключе. Киевляне шесть матчей подряд не чувствовали вкуса побед, поэтому в их действиях чувствовалась определенная нервозность. Первый тайм откровенно разочаровал фанатов «бело-синих». Игроки «Динамо» постоянно контролировали мяч, однако дивидендов это никаких не приносило. В первой половине встречи вспомнить можно лишь пушечные удары Буяльского и Вербича — оба мимо цели. Но и шведы не весь матч отсиживались в обороне, а достаточно активно играли на контратаках. Рикс и Левицки по очереди проверяли Бойко на бдительность, но наш вратарь действовал безупречно. Так и завершился первый тайм — с нулями на табло и множеством вопросов. Непонятно было и то, как киевляне собираются вскрывать оборону соперника.

А вот с началом второго тайма «Динамо» уже понеслось вперед. В первые 10 минут встречи хозяева создали сразу два опасных момента. Сперва Кендзера пробивал головой с отскоком от земли после подачи со штрафного — немного выше цели. Позже Вербич закручивал мяч в штрафную так, что тот не встретив никого на своем пути полетел в дальний угол, но голкипер гостей Далин «прочитал» эту ситуацию и отбил «круглого». В середине тайма шведы после стандарта у их ворот били уже по своим воротам, однако и тут Далин продемонстрировал чудеса реакции. И лишь за 6 минут до конца основного времени, на 84 минуте «Динамо» все же достигло своего! Шепелев пролез с мячом по центру, отдал в левую часть штрафной на Буяльского, и Виталий, выйдя сам на сам с голкипером, хладнокровно поразил ближний от себя угол. 1:0 — первая победа Алексея Михайличенко у руля киевского гранда!

После первого тура Лиги Европы «Динамо» делит первое место с датским «Копенгагеном». Последние два места между собой делят «Мальме» и швейцарский «Лугано». Следующий матч киевляне сыграют 3 октября с «Лугано». Матч пройдет в Швейцарии. «Динамо» было настроено по-боевому перед стартовым свистком Фоторепортажи Популярные теги марш, пейзажи, церковь, Львов, ВМС, фотоконкурсы, фотопроект, зима, экология, женщины, соревнования, тест-драйв, мотоциклы, вера, технологии, выставки, автомобили, катастрофы, США, политика, Верховная Рада, Донбасс, заводы, праздники, искусство, Дмитрий Дятлов, архитектура, фестивали, Саакашвили, общество, Карпаты, традиции, город, культура, авиация, АТО, война, фотография, столкновения, протесты, бизнес, мода, самолеты, беспорядки, Олимпиада, природа, концерты, Сергей Смоленцев, НАТО, туризм, Львів, ВСУ, Майдан, уикенд, Путин, досуг, юмор, военная техника, стихийные бедствия, #Євромайдан, политики, портрет, животные, Александр Зубко, выборы, Нацгвардия, транспорт, милиция, музыка, кошки, фотоподборки, люди, цирк, оккупация, Россия, дети, история, дизайн, митинги, аннексия Крыма, спорт, учения, солдат, джаз, Одесса, знаменитости, акции, мир, Киев, полиция, живопись, Порошенко, Динамо, футбол, парады, корабли, суд, ЗСУ, Шахтер, путешествия Утренний кофе Вечерняя водка Виестурс Лиегис марш, пейзажи, церковь, Львов, ВМС, фотоконкурсы, фотопроект, зима, экология, женщины, соревнования, тест-драйв, мотоциклы, вера, технологии, выставки, автомобили, катастрофы, США, политика, Верховная Рада, Донбасс, заводы, праздники, искусство, Дмитрий Дятлов, архитектура, фестивали, Саакашвили, общество, Карпаты, традиции, город, культура, авиация, АТО, война, фотография, столкновения, протесты, бизнес, мода, самолеты, беспорядки, Олимпиада, природа, концерты, Сергей Смоленцев, НАТО, туризм, Львів, ВСУ, Майдан, уикенд, Путин, досуг, юмор, военная техника, стихийные бедствия, #Євромайдан, политики, портрет, животные, Александр Зубко, выборы, Нацгвардия, транспорт, милиция, музыка, кошки, фотоподборки, люди, цирк, оккупация, Россия, дети, история, дизайн, митинги, аннексия Крыма, спорт, учения, солдат, джаз, Одесса, знаменитости, акции, мир, Киев, полиция, живопись, Порошенко, Динамо, футбол, парады, корабли, суд, ЗСУ, Шахтер, путешествияВиестурс Лиегис о дорогих директорах Все гости Дайте водки Все колонки Кофе, пожалуйста Последние новости Бизнес Колонки Кабинет директора Жизнь и Стиль Фото и Видео Объявления ГАЛИЦКИЕ КОНТРАКТЫ Все гости Дайте водки Все колонки Кофе, пожалуйста Сводка.нет - Новости Украины и Мира все фоторепортажи «Динамо» было настроено по-боевому перед стартовым свистком informator.ua Киев, Украина 20.09.2019



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