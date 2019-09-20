«Динамо» — «Мальме»: первая победа с Михайличенко у руля
20.09.2019 10:57
«Динамо» — «Мальме»: первая победа с Михайличенко у руля
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20.09.2019
Киев, Украина
informator.ua
62
Метки: футбол, Динамо, Лига Чемпионов УЕФА, Олимпийский.
«Динамо» — «Мальме»: первая победа с Михайличенко у руля
В Киеве на НСК «Олимпийский» прошел дебютный матч этого розыгрыша Лиги Европы. На домашнем поле киевское «Динамо» принимало шведский «Мальме». На главной арене страны киевляне обыграли своего соперника со счетом 1:0. Матч прошел 19 сентября. На столичном НСК «Олимпийский» собрались более 22 тысяч любителей футбола. Матч прошел в несколько сумбурном ключе. Киевляне шесть матчей подряд не чувствовали вкуса побед, поэтому в их действиях чувствовалась определенная нервозность. Первый тайм откровенно разочаровал фанатов «бело-синих». Игроки «Динамо» постоянно контролировали мяч, однако дивидендов это никаких не приносило. В первой половине встречи вспомнить можно лишь пушечные удары Буяльского и Вербича — оба мимо цели. Но и шведы не весь матч отсиживались в обороне, а достаточно активно играли на контратаках. Рикс и Левицки по очереди проверяли Бойко на бдительность, но наш вратарь действовал безупречно. Так и завершился первый тайм — с нулями на табло и множеством вопросов. Непонятно было и то, как киевляне собираются вскрывать оборону соперника. А вот с началом второго тайма «Динамо» уже понеслось вперед. В первые 10 минут встречи хозяева создали сразу два опасных момента. Сперва Кендзера пробивал головой с отскоком от земли после подачи со штрафного — немного выше цели. Позже Вербич закручивал мяч в штрафную так, что тот не встретив никого на своем пути полетел в дальний угол, но голкипер гостей Далин «прочитал» эту ситуацию и отбил «круглого». В середине тайма шведы после стандарта у их ворот били уже по своим воротам, однако и тут Далин продемонстрировал чудеса реакции. И лишь за 6 минут до конца основного времени, на 84 минуте «Динамо» все же достигло своего! Шепелев пролез с мячом по центру, отдал в левую часть штрафной на Буяльского, и Виталий, выйдя сам на сам с голкипером, хладнокровно поразил ближний от себя угол. 1:0 — первая победа Алексея Михайличенко у руля киевского гранда! После первого тура Лиги Европы «Динамо» делит первое место с датским «Копенгагеном». Последние два места между собой делят «Мальме» и швейцарский «Лугано». Следующий матч киевляне сыграют 3 октября с «Лугано». Матч пройдет в Швейцарии.
«Динамо» было настроено по-боевому перед стартовым свистком