В Туркменистане шестой день празднуют публикацию книги президента об алабаях
20.09.2019 11:16
20 сентября
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В Туркменистане продолжаются торжественные мероприятия, посвященные выходу в свет новой книги президента Гурбангулы Бердымухамедова «Туркменский алабай». 13 сентября глава государства презентовал ее на заседании Кабмина и подарил министрам, а заодно прочел собственное стихотворение, посвященное туркменской пастушьей собаке. Во Дворце мукамов прошло торжество, посвященное выходу в свет книги главы государства. В рамках мероприятия также состоялась премьера песни «Туркменский алабай», написанной на стихи президента уже на следующий день после выхода книги. Целых шесть дней уже празднует элита туркменского народа дар Туркменбаши. В торжествах принимаюи участие члены Парламента, политических партий, члены правительства, руководители и представители всех структур агропромышленного комплекса, отраслевых ведомств, государственных природных заповедников, профильных научных институтов, учебных заведений и СМИ. 18 сентября хяким Ахалского велаята (и, по совместительству, сын президента) Сердар Бердымухамедов открыл питомник по разведению алабаев.