20 сентября RSS PDA Mobile Facebook Бизнес Колонки Кабинет директора Жизнь и Стиль Фото и Видео Объявления ГАЛИЦКИЕ КОНТРАКТЫ НОВОСТИ ДНЯ: Осень уже хозяйничает: дождь, ветер, в Карпатах - заморозки • В Украине стало меньше любителей поп музыки и шансона • Аваков хочет взять "минера" моста Метро на поруки • В Украину пришли первые заморозки • “Минеру” моста Метро сообщили о подозрении в хулиганстве • В Одессе создали самый длинный в Украине трамвай • В Укроборонпроме назначили новых топ-менеджероввсе новости дня Фото и Видео Фоторепортажи Метки: книги, Туркменистан, собаки, маразм, культ личности. 20 сентября 27книги, Туркменистан, собаки, маразм, культ личности. В Туркменистане продолжаются торжественные мероприятия, посвященные выходу в свет новой книги президента Гурбангулы Бердымухамедова «Туркменский алабай». 13 сентября глава государства презентовал ее на заседании Кабмина и подарил министрам, а заодно прочел собственное стихотворение, посвященное туркменской пастушьей собаке. Во Дворце мукамов прошло торжество, посвященное выходу в свет книги главы государства. В рамках мероприятия также состоялась премьера песни «Туркменский алабай», написанной на стихи президента уже на следующий день после выхода книги. Целых шесть дней уже празднует элита туркменского народа дар Туркменбаши. В торжествах принимаюи участие члены Парламента, политических партий, члены правительства, руководители и представители всех структур агропромышленного комплекса, отраслевых ведомств, государственных природных заповедников, профильных научных институтов, учебных заведений и СМИ. 18 сентября хяким Ахалского велаята (и, по совместительству, сын президента) Сердар Бердымухамедов открыл питомник по разведению алабаев. 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Во Дворце мукамов прошло торжество, посвященное выходу в свет книги главы государства. В рамках мероприятия также состоялась премьера песни «Туркменский алабай», написанной на стихи президента уже на следующий день после выхода книги. Целых шесть дней уже празднует элита туркменского народа дар Туркменбаши. В торжествах принимаюи участие члены Парламента, политических партий, члены правительства, руководители и представители всех структур агропромышленного комплекса, отраслевых ведомств, государственных природных заповедников, профильных научных институтов, учебных заведений и СМИ. 18 сентября хяким Ахалского велаята (и, по совместительству, сын президента) Сердар Бердымухамедов открыл питомник по разведению алабаев. 20.09.2019



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