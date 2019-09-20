Об этом екс-посол США в Украине, знаток аналитического центра Brookings Institution Стивен Пайфер написал в своем Твиттере.

"В первые месяцы на посту Зеленский создал немалый политический капитал в Украине и с друзьями Киева на Западе, включая МВФ. Ему нужно осторожно обращаться с Коломойским (например, никаких «компромиссов» в отношении Приватбанка), чтобы он не потерял большую часть этого капитала", - говорится в твите.

Ранее ряд международных обозревателей и экспертов заявили, что контакты Зеленского и его команды с Коломойским и сообщения о якобы попытки решить ситуацию вокруг Приватбанка с противоречивым бизнесменом наносят вред отношению к Украине.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира