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|В Штатах предостерегли Зеленского от компромиссов с Коломойским
|20.09.2019 11:34
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Об этом екс-посол США в Украине, знаток аналитического центра Brookings Institution Стивен Пайфер написал в своем Твиттере.
"В первые месяцы на посту Зеленский создал немалый политический капитал в Украине и с друзьями Киева на Западе, включая МВФ. Ему нужно осторожно обращаться с Коломойским (например, никаких «компромиссов» в отношении Приватбанка), чтобы он не потерял большую часть этого капитала", - говорится в твите.
Ранее ряд международных обозревателей и экспертов заявили, что контакты Зеленского и его команды с Коломойским и сообщения о якобы попытки решить ситуацию вокруг Приватбанка с противоречивым бизнесменом наносят вред отношению к Украине.