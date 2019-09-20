Об этом заявил министр энергетики и защиты окружающей среды Украины Алексей Оржель по итогам трехсторонних переговоров по транзиту газа с участием Еврокомиссии, Украины и России, которые состоялись в Брюсселе, сообщает корреспондент Укринформа.

"Вопрос объемов, вопрос о возможности поставки газа напрямую в Украину и вопрос тарифов на поставку взаимосвязаны. Чем больше объемы транспортировки, тем меньше тариф, тем больше возможности снизить цену газа для конечного потребителя. Мы исходим из того, что украинское направление является основным в данном случае для европейских рынков. Чем лучше будет использоваться инфраструктура, тем меньше будет тариф, на самом деле, этот момент дает возможность европейским потребителям получить газ по меньшей цене", - отметил украинский министр.

Он подчеркнул, что Украина является надежным партнером в транспортировке газа, и это может позволить европейской стороне передать связанные с этим преимущества в ценообразовании непосредственно конечным потребителям газа в странах ЕС.

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