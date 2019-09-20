Об этом говорится в сообщении Минобороны.

"Высокий класс боевого мастерства своим иностранным коллегам демонстрируют украинские воины. В частности, бойцы 3-го отдельного полка специального назначения имени князя Святослава Храброго", - говорится в сообщении.

Отмечается, что бойцы украинских Сил специальных операций в контексте сценария учений отрабатывают зачистку местности малыми группами спецназа, устраивают засады, осуществляют захват автомобилей для перехвата документов из «вражеских» штабов, и т. п.

В ходе учений на одном из участков полигона бойцы выполнили учебное упражнение по обустройству засады. Для того, чтобы сливаться с окружающим пейзажем, спецназовцы должны десятки раз отрабатывать умение правильно выбирать место для скрытого наблюдения и захвата объекта, за которым они охотятся.

Сегодняшняя «охота» прошла успешно: был уничтожен транспорт противника - многоцелевой армейский бронированный внедорожник HMMWV вместе с экипажем.

Бойцы-спецназовцы, действуя по стандартам НАТО, осуществили успешное обезвреживания и захват машины, провели детальный досмотр транспорта, захватили важные данные и вернулись на базу, ожидая новых задач. "На всё это у воинов Святослава ушли считанные минуты", - отметили в Минобороны.

Эта тренировка является составляющей частью более широкого сценария, по которому менторы стран-партнеров из Объединенной многонациональной группы по подготовке - Украина (JMTG-U) оценивают действия вверенных им подразделений во время атаки на территории городской застройки с последующим боем.

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