Об этом сообщает BBC.

"На северо-западе Франции разбился самолет- истребитель бельгийских ВВС F-16, пилот, который катапультировался, запутался в проводах электросети высокого напряжения", - говорится в сообщении.

Оба пилота получили повреждения после катапультирования из самолета близко Лориента, сообщили в бельгийских ВВС. Французская служба по чрезвычайным ситуациям освободила одного из пилотов из проводов линии электросети после двухчасовой спасательной операции.

Бельгийские СМИ сообщают, что самолет совершал практический полет с Флоренна в бельгийской провинции Намюр к французской авиабазе в Лан-Бишо, около 30 км от места катастрофы.

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