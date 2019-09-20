Деловые Сводки
|Во Франции разбился бельгийский истребитель
|20.09.2019 12:31
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Об этом сообщает BBC.
"На северо-западе Франции разбился самолет- истребитель бельгийских ВВС F-16, пилот, который катапультировался, запутался в проводах электросети высокого напряжения", - говорится в сообщении.
Оба пилота получили повреждения после катапультирования из самолета близко Лориента, сообщили в бельгийских ВВС. Французская служба по чрезвычайным ситуациям освободила одного из пилотов из проводов линии электросети после двухчасовой спасательной операции.
Бельгийские СМИ сообщают, что самолет совершал практический полет с Флоренна в бельгийской провинции Намюр к французской авиабазе в Лан-Бишо, около 30 км от места катастрофы.