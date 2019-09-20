И, конечно, не чаем единым - горячий шоколад, глинтвейн, грог и ирландский кофе - эти напитки отлично согреют осенью и порадуют гурманов запоминающимися вкусами.

Имбирный чай

Понадобится небольшой кусочек имбирного корня, стакан кипяченой воды, стакан молока, чайная ложка любимого чая, сахар или мед по вкусу.

Почистите имбирный корень, счистите кожицу очень тонко, натрите на мелкой терке или нарежьте кубиками. В кастрюлю влейте молоко, воду, добавьте имбирь, чай и сахар, закипятите смесь и настаивайте ее в течение 20 минут. Процедите напиток. Если хотите пить чай с медом вместо сахара, то сам мед добавляйте в теплый напиток перед подачей, чтобы витамины сохранились. Если вы не употребляете молоко, заварите чай только на воде, добавьте лимон и гвоздику.

Горячий шоколад

Горячий шоколад можно приготовить множеством способов. Вот один из них. Возьмите 100 грамм темного шоколада, пол литра молока, 2 столовые ложки сахара,

Молоко нагрейте, не доводя до кипения. Добавьте сахар и помешайте до полного его растворения. Добавьте кусочками шоколад и дайте ему также раствориться. Перелейте шоколад в чашки и наслаждайтесь вкусом! Горячий шоколад можно приготовить на воде, на сливках и приправить специями по вкусу.

Безалкогольный глинтвейн

Для приготовления этого напитка понадобится чай каркаде, любимые специи – корень имбиря, кардамон, гвоздика, мускатный орех, корица или готовый набор для приготовления глинтвейна, мед, вода.

В стеклянной миске смешайте чай и специи, залейте кипяченой водой и настаивайте под крышкой в течение получаса. Готовый напиток процедите и приправьте медом, украсьте ломтиком лимона. Классический глинтвейн готовится на основе красного вина.

Классический грог

Возьмите свежезаваренный крепкий черный чай, 100 мл темного рома, сок одного лимона, коричневый сахар по вкусу, гвоздику, корицу и мед.

Приправьте заваренный чай соком лимона, добавьте сахар и специи – дайте настояться в течение 5 минут. В чашки для подачи налейте по 50 грамм рома и залейте процеженным теплым чаем. К чаю подайте мед, чтобы прибавлять его по вкусу.

Горячий ирландский кофе

Вам будут нужны 2 чайные ложки свежемолотого кофе, 30 мл виски, чайная ложка коричневого сахара, молотая корица по вкусу.

Сварите крепкий кофе. В стакан насыпьте ложку сахара и залейте виски. Нагрейте стакан на водяной бане до полного растворения сахара. Добавьте кофе. Можно украсить взбитыми сливками и присыпать корицей.

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