Как сообщил гендиректор "Укрпочты" Игорь Смелянский, в тестировании будут задействованы 10 самокатов Like.Bike, способные разгоняться до 60 км/час и перевозить суммарный вес до 150 кг, передает ZN.ua.

По словам Смелянского, планируется провести тестовую эксплуатацию самокатов продолжительностью в несколько месяцев, чтобы понять, вероятно ли будет применять электросамокаты зимой и на крутых киевских подъемах.

"Есть два момента, которые мы хотим протестировать. Первый - это для новых объемов, которых у нас не было. Ну, никому же в голову не приходило заказывать колесную доставку у "Укрпочты". Если мы увидим, что за более быстрой и современной доставкой пойдут новые объемы - мы будем смотреть бизнес-кейс. И второй вариант - это замещение чего-то. Например, у нас все равно почтальоны ходят по улицам. И здесь мы хотим посмотреть, как и на каких объемах это сработает, какое даст сокращение затрат", - пояснил гендиректор "Укрпочты".

По словам Смелянского, с помощью таких проектов в том числе "Укрпочта" борется с устаревшим имиджем компании, доказывая, что может работать быстро и удобно для своих клиентов.

Предполагается, что вначале курьеры на электросамокатах будут перевозить небольшие пакеты, письма и документы.

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