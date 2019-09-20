Об этом пишет The Hill.

«Вы можете поджарить яичницу на этой стене», - сказал Трамп.

Трамп стремится достичь прогресса в строительстве стены до выборов 2020 года. Строительство стены было обещанием Трампа во время кампании 2016 года, тогда он также сказал, что Мексика заплатит за постройку сооружения.

Отмечается, что профессиональные альпинисты умышленно попытались перелезть через стену, однако им это не удалось.

"Это, непременно, срочная необходимость в стране", - сказал Трамп журналистам о целесообразности проекта стены на границе.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира