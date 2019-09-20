Такое решение поддержали 242 народных депутата, сообщает корреспондент Укринформа.

"Коллеги, поскольку голосование было остановлено председательствующим на заседании и было предложение от коллег из других фракций проголосовать за повторное второе чтение, предлагаю поставить на голосование предложение вынести этот законопроект 1009 на повторное второе чтение", - сказал председатель Комитета по вопросам правоохранительной деятельности Денис Монастырский.

Перед этим Председатель ВР Дмитрий Разумков дважды останавливал голосование за законопроект 1009 во втором чтении. Депутаты от оппозиционных фракций отмечали, что система "Рада" успела зафиксировать результат, согласно которому законопроект можно было считать отклоненным. Однако спикер заявил, что остановил голосование до того, как закончился отсчет. После этого было предложено отправить законопроект на повторное второе чтение.

Законопроект предусматривает отмену принятых в 2017 году изменений к Уголовному процессуальному кодексу (так называемых "поправок Лозового») о порядке исчисления и продления сроков досудебного расследования, назначении и проведении экспертизы, возможности обжалования уведомления о подозрении.

В то же время, согласно законопроектом предоставляется право Национальному антикоррупционному бюро и Государственному бюро расследований самостоятельно осуществлять снятие информации с транспортных телекоммуникационных сетей в рамках проведения негласных следственных и розыскных действий.

Законопроектом также предусматривается исключение из УПК и закона о статусе народного депутата нормы, запрещающей без согласия Верховной Рады осуществлять обыск народного депутата, осмотр его личных вещей и багажа, транспорта, жилого или служебного помещения, а также вмешиваться в тайну переписки, телефонных разговоров и другой корреспонденции.

После принятия этого решения Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков закрыл вечернее пленарное заседание Верховной Рады в четверг.

Как сообщал Укринформ, Президент Владимир Зеленский 29 августа внес законопроект №1009 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно совершенствования отдельных положений уголовного процессуального законодательства".

10 сентября Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект 1009 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно совершенствования отдельных положений уголовного процессуального законодательства".

Изменения в Уголовный процессуальный кодекс, инициатором которых был депутат Андрей Лозовой (Радикальная партия Олега Ляшко), вступили в силу 15 марта 2018 года.

Этими положениями были ограничены сроки расследования преступлений. В частности, правоохранители обязаны установить причастность подозреваемого к совершению тяжкого или отдельно тяжкого преступления в течение 18 месяцев, средней тяжести - 12 месяцев, а уголовного проступка - 6 месяцев.

В случае нераскрытия преступления в установленные сроки уголовное производство следует закрыть. В исключительных случаях следователь может попросить суд продлить сроки расследования.

Кроме того, согласно изменениям в УПК подозреваемый получил право обжаловать факт вручения ему уведомления о подозрении - через 2 месяца после вручения подозрения.

Следователей и прокуроров лишили права самостоятельно назначать экспертизы, в том числе для установления причин смерти и размера материального ущерба.

Также были изменены правила проведения обысков силовиками. В частности, правоохранители в ходатайствах о проведении обысков должны указывать, какие именно предметы они хотят найти. Во время обыска обязательно присутствие адвоката, а следственные действия нужно фиксировать с помощью аудио- и видеоаппаратуры.

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