Часть информации о течении болезни российской актрисы Анастасии Заворотнюк может оказаться фейком. Об этом сообщают на новостном портале российского бизнесмена Никиты Могутина - инфо опубликована в Телеграм-канале Baza.

В сообщении сказано, что Анастасия Заворотнюк действительно больна и проходит курсы лучевой терапии, но она никогда не была при смерти. Портал, ссылаясь на надежные источники, утверждает что звезда “Моей прекрасной няни“ чувствует себя плохо потому, что ее организм тяжело переносит процедуры.

Однако в сообщении акцентирую на том, что в критическом состоянии, о котором трубили СМИ звезда не прибывала и никогда не впадала в кому. Также сообщается, что лечение Заворотнюк покрывает страховой полис - и ее семья не нуждается в дополнительной финансовой помощи, которую предлагали собирать для актрисы.

На портале Могутина предположили, что источником фейковой информации о болезни актрисы - воспользовавшись нежеланием ее семьи комментировать состояние здоровья звезды - мог стать скандальный продюсер Андрей Разин.

Могутин считает, что Разин попытался пропиариться за счет болезни Анастасии. По инфо портала, именно продюсер группы Ласковый май Андрей Разин сообщил СМИ, что Анастасии Заворотнюк осталось жить несколько дней - и что ее состояние быстро ухудшается.

Напомним, что в середине сентября 2019 года в СМИ появилась информация, что российская актриса Анастасия Заворотнюк борется с последней стадией рака мозга. Официального подтверждения от родных и представителя Заворотнюк до сих пор не последовало.





Сводка.нет - Новости Украины и Мира