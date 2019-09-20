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|Депутаты разрешили бизнесу не пользоваться ГОСТами
|20.09.2019 16:19
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Использование государственных стандартов при производстве товаров становится сугубо добровольным. Такой принцип вводится законом о внесении изменений в законодательные акты в связи с принятием закона “О стандартизации“, который Верховная Рада приняла в пятницу, 20 сентября.
Как пояснила автор законопроекта депутат от “Слуги народа“ Роксолана Пидласа, сами государственные стандарты остаются в силе. Предприятия и далее могут их применять в своей работе. Просто теперь стандарты перестают быть обязательными: Мы не отменяем стандартны. Они остаются, но использование их будет окончательно добровольным.
Все экологические нормы, нормы безопасности пищевой продукции и другие должны регулироваться законами, постановлениями и указами госорганов, – отметила народная избранница.
Закон создавался с целью гармонизации отечественного законодательства с европейскими нормами, где подобные стандарты также являются добровольными за очень редким исключением.
Закон вступает в силу с 2021 года.