Использование государственных стандартов при производстве товаров становится сугубо добровольным. Такой принцип вводится законом о внесении изменений в законодательные акты в связи с принятием закона “О стандартизации“, который Верховная Рада приняла в пятницу, 20 сентября.

Как пояснила автор законопроекта депутат от “Слуги народа“ Роксолана Пидласа, сами государственные стандарты остаются в силе. Предприятия и далее могут их применять в своей работе. Просто теперь стандарты перестают быть обязательными: Мы не отменяем стандартны. Они остаются, но использование их будет окончательно добровольным.

Все экологические нормы, нормы безопасности пищевой продукции и другие должны регулироваться законами, постановлениями и указами госорганов, – отметила народная избранница.

Закон создавался с целью гармонизации отечественного законодательства с европейскими нормами, где подобные стандарты также являются добровольными за очень редким исключением.

Закон вступает в силу с 2021 года.





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