Украинцы едят больше курятины, и совсем мало – говядины.

За последние пять лет украинцы стали питаться здоровее, при этом ежемесячно каждый житель страны в среднем съедает 4,4 килограмма мяса. Такие данные статистики обнародовало агенство Etcetera.

Больше только при этом покупают курятину – из-за ее доступности. Куриного мяса украинцы едят в среднем по 24 килограмма в год, то есть 2 килограмма в месяц.

Едва ли не в два раза меньше – около 15 килограммов в год, или 1,25 килограмма в месяц – украинцы потребляют мяса свинины. Еще меньше – говядины, около 5,5 кг в год, то есть только 450 граммов в месяц – рассказали в новостях «Сегодня» на телеканале «Украина». Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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