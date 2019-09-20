Печерский райсуд Киева предоставил дозволение следователем ГБР изъять документы, которые составляют гостайну, из Офиса президента. Об этом сообщает Единый список судебных решений. Речь идет о прохождении украинских кораблей в Керченском проливе в 2018 году и их захвате российскими ФБСшниками.

ГБР обратилось в суд, так как Банковая отказывалась выдавать документы. Документы получит следователь третьего следственного отдела Первого управления организации досудебных расследований ГБР. Надо отметить, бюро расследует законность действий бывшего президента Петра Порошенко и руководства Генщтаба, то есть сам факт отправки трех кораблей ВМС с 24 моряками на борту в аннексированный РФ Керченский пролив.





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