Деловые Сводки
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|ГБР разрешили увидеть документы Порошенко по Керченскому проливу
|20.09.2019 17:34
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Печерский райсуд Киева предоставил дозволение следователем ГБР изъять документы, которые составляют гостайну, из Офиса президента. Об этом сообщает Единый список судебных решений. Речь идет о прохождении украинских кораблей в Керченском проливе в 2018 году и их захвате российскими ФБСшниками.
ГБР обратилось в суд, так как Банковая отказывалась выдавать документы. Документы получит следователь третьего следственного отдела Первого управления организации досудебных расследований ГБР. Надо отметить, бюро расследует законность действий бывшего президента Петра Порошенко и руководства Генщтаба, то есть сам факт отправки трех кораблей ВМС с 24 моряками на борту в аннексированный РФ Керченский пролив.