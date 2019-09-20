Об этом сообщила пресс-секретарь Brussels Airlines Ким Даенен, передает avianews.com.

Последний рейс по маршруту Киев-Брюссель авиакомпания выполнит 17 ноября. Причиной прекращения полетов в Украину в компании назвали "оптимизацию собственной маршрутной сети".

"Мы предлагаем пассажирам, которые успели забронировать билеты, альтернативные варианты для того, чтобы они смогли добраться своих мест назначения", - добавили в пресс-службе авиакомпании.

Brussels Airlines начала полеты в Украину 17 октября 2018 года. Рейсы Киев-Брюссель компания выполняла четыре раза в неделю.

После прекращения работы Brussels Airlines в Украине на маршруте Киев-Брюссель останется авиакомпания МАУ, выполняющая ежедневные рейсы на этом направлении.

Кроме того, этой осенью с украинского рынка также уйдет British Airways.

"Мы с сожалением прекращаем рейсы в Киев. У нас была длинная история полетов в Украину, которой можно гордиться, но рейс больше не является экономически жизнеспособным", - сообщили в пресс-службе British Airways.

Компания выполнит последний рейс из Борисполя в лондонский аэропорт Хитроу 3 октября.

Сейчас British Airways является единственным перевозчиком на маршруте Киев-Лондон, который летает в Хитроу - другие компании на этом направлении летают в Хатвик (МАУ), Станстед (Ryanair), Лутон (Wizz Air).

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