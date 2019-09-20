Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом закон о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно защиты прав потребителей финансовых услуг. Как указано в “карточке“ законопроекта на сайте парламента, документ поддержали 309 народных избранников.

Одним из главных нововведений закона является наделение регуляторов финансового рынка - НБУ, НКЦБФР и Нацкомфинуслуг - полномочиями применять к финучреждениям меры административного воздействия за нарушение прав потребителей.

Кроме того, для всех финансовых учреждений-кредитодателей установлен единый формат расчета общей стоимости кредита и единая формула расчета реальной годовой процентной ставки с обязательным указанием результатов таких расчетов в кредитном договоре.

Для банков и небанковских финансовых учреждений вводятся одинаковые правила в сфере рекламы своих услуг и предоставления информации о них, а также установлена одинаковая ответственность за нарушение прав потребителей.





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