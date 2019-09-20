Детям специфических языковых групп нужна отдельная учебная программа, но обучения полностью на венгерском языке не будет. Об этом заявил Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко в интервью “Европейской правде“.

Отвечая на вопрос журналиста о том, готова ли Украина идти на уступки Венгрии в вопросе школьного образования для венгерского национального меньшинства и вносить правки в закон об образовании, министр заявил: Мы пообещали нашим венгерским партнерам, что внесем изменения в эту статью, продолжив переходный период до 2023 года. Потому что они сами говорили, что “это всё, и больше у нас претензий нет“. Мы это сделали. И тут выяснилось, что претензии никуда не делись, венгры продолжают ту же риторику, мол: “Ужас, ничего не изменилось, все пропало!“, - рассказал Пристайко.

Также украинский дипломат посетовал на то, что официальный Будапешт воспринимает закарпатских венгров как своих граждан, а не граждан Украины: Мы уже сто раз объясняли Венгрии: на Закарпатье живут наши граждане, украинские. Даже если у них венгерское происхождение и корни.

Мы с большим одобрением воспринимаем то, как сильно Венгрия беспокоится об украинских гражданах венгерского происхождения, но на самом деле и мы тоже отстаиваем их интересы, интересы наших граждан, - заявил министр.

По его мнению, гражданин Украины должен иметь право и возможность общаться и с другими украинцами, и с органами власти. А вот замыкать венгерскую общину в “анклав“ Украина не позволит: Мы все равно движемся дальше, потому что понимаем, что детям специфических языковых групп нужна отдельная программа.

Но 100% обучения на венгерском языке не будет. Мы сказали совершенно четко нашим венгерским партнерам – это абсолютно нереально и не будет такого, чтобы был создан такой конгломерат внутри Украины, - пояснил Пристайко.



Напомним, в Кабмине не заметили у Венгрии намерений примириться с Украиной.





Сводка.нет - Новости Украины и Мира