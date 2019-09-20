Эти данные представил глава компании Андрей Коболев в пятницу, 20 сентября, сообщает DW.

"Оба сценария были рассчитаны на 15 лет бронирования мощностей", - уточнил Коболев.

По его словам, если Газпром будет бронировать 60 млрд кубометров в год, то в течение 2020-2024 годов в Нафтогазе ожидают тариф на уровне 3,21 доллара за прокачку тысячи кубометров газа 100 километрами украинской ГТС.

Если же Газпром будет бронировать 90 млрд кубометров, то тариф рассчитывают на уровне 2,56 доллара.

Для сравнения, Нафтогаз ожидает, что тариф, по которому осуществляется транзит российского газа в ЕС, в 2019 году составит 2,61 доллар.

"Чем больше объемы и чем дольше Газпром будет бронировать, тем ниже будет тариф", - пояснил Коболев.

"Пока мы не получили ответа с российской стороны, какое их видение нагрузки украинской системы, продолжительности контракта", - добавил он.

Коболев также прокомментировал сообщения в СМИ, что по газовым правилам ЕС Украина якобы была бы обязана транспортировать российский газ и без заключения контракта. По его словам, такой опции нет.

"Краткосрочное бронирования разрешено европейским законодательством, следовательно мы его точно позволим всем участникам (...) Но я не могу представить, как можно следовать законодательству, пересылая газ из России без контракта. Это может рассматриваться как контрабанда", - отметил он.

Глава Нафтогаза пояснил, что для такого бронирования надо подписать соглашение между операторами двух ГТС.

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