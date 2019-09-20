Об этом Укринформу сообщили в Украинском гидрометцентре.

Температура ночью 21 сентября 1-6° тепла, на поверхности почвы заморозки 0-3 °, в южной части 4-9° тепла, днем 11-16° тепла; 22 сентября ночью 5-10° тепла, днем 16-21°, в восточных и Сумской областях ночью 3-6° тепла, днем 11-15°.

В Карпатах без осадков; ночью заморозки 0-2°, Днем 21 сентября 3-8° тепла, 22 сентября 8-13°

На Киевщине температура ночью 21 сентября 1-6° тепла, на поверхности почвы заморозки 0-3°, днем 11-16° тепла; 22 сентября ночью 5-10° тепла, днем 16-21°. Осадки не ожидаются. Ветер северо-западный и западный, 5-10 м/с.

23 сентября в Украине преимущественно без осадков, лишь днем в Карпатском регионе, в течение 24 сентября в большинстве областей страны кое-где кратковременный дождь.

Температура ночью 2-8° тепла, на побережье морей до 13 ; днем 13-19°, на западе и юге страны 16-22°.

В столичном регионе 23 сентября без осадков, 24 сентября кое-где кратковременный дождь. Температура ночью 2-7° тепла, днем 13-18°.





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