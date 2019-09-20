20 сентября RSS PDA Mobile Facebook Бизнес Колонки Кабинет директора Жизнь и Стиль Фото и Видео Объявления ГАЛИЦКИЕ КОНТРАКТЫ НОВОСТИ ДНЯ: Осень уже хозяйничает в Украине с дождями и заморозками • Обучения полностью на венгерском языке в Украине не будет - Пристайко • Нафтогаз рассчитал тарифы на транзит газа для РФ • Рада разрешила НБУ штрафовать банки из-за обманутых клиентов • Преемник Омеляна отказался от Hyperloop • В РФ отреагировали на план США прорыва системы ПВО Калининграда • ГБР разрешили увидеть документы Порошенко по Керченскому проливу все новости дня Фото и Видео Фоторепортажи Метки: Кабмин, Верховная Рада, депутаты, министры. 20 сентября 69Кабмин, Верховная Рада, депутаты, министры. Радіо Свобода вирішило влаштувати – «стрес-тест» депутатам Верховної Ради і запитати чи знають вони імена міністрів, за яких голосували. Фоторепортажи Популярные теги акции, заводы, люди, автомобили, ВСУ, военная техника, Донбасс, Нацгвардия, архитектура, политика, мир, вера, стихийные бедствия, Динамо, церковь, Россия, бизнес, дизайн, природа, футбол, соревнования, путешествия, город, митинги, АТО, мода, кошки, марш, НАТО, милиция, Львів, фестивали, концерты, технологии, транспорт, Дмитрий Дятлов, Одесса, Майдан, знаменитости, ВМС, катастрофы, юмор, беспорядки, столкновения, пейзажи, США, полиция, фотопроект, Сергей Смоленцев, солдат, Александр Зубко, Львов, выборы, Путин, учения, Верховная Рада, праздники, дети, тест-драйв, выставки, Карпаты, аннексия Крыма, зима, искусство, Порошенко, животные, политики, Саакашвили, культура, война, мотоциклы, авиация, парады, #Євромайдан, фотоподборки, музыка, ЗСУ, самолеты, портрет, Олимпиада, джаз, уикенд, фотоконкурсы, фотография, женщины, корабли, живопись, Киев, цирк, досуг, спорт, протесты, Шахтер, суд, туризм, история, оккупация, экология, традиции, общество Утренний кофе Вечерняя водка Леонид Швец акции, заводы, люди, автомобили, ВСУ, военная техника, Донбасс, Нацгвардия, архитектура, политика, мир, вера, стихийные бедствия, Динамо, церковь, Россия, бизнес, дизайн, природа, футбол, соревнования, путешествия, город, митинги, АТО, мода, кошки, марш, НАТО, милиция, Львів, фестивали, концерты, технологии, транспорт, Дмитрий Дятлов, Одесса, Майдан, знаменитости, ВМС, катастрофы, юмор, беспорядки, столкновения, пейзажи, США, полиция, фотопроект, Сергей Смоленцев, солдат, Александр Зубко, Львов, выборы, Путин, учения, Верховная Рада, праздники, дети, тест-драйв, выставки, Карпаты, аннексия Крыма, зима, искусство, Порошенко, животные, политики, Саакашвили, культура, война, мотоциклы, авиация, парады, #Євромайдан, фотоподборки, музыка, ЗСУ, самолеты, портрет, Олимпиада, джаз, уикенд, фотоконкурсы, фотография, женщины, корабли, живопись, Киев, цирк, досуг, спорт, протесты, Шахтер, суд, туризм, история, оккупация, экология, традиции, обществоЛеонид Швец Достаточно одной таблетки, или Сколько мыши в человеке Все гости Дайте водки Все колонки Кофе, пожалуйста Последние новости Бизнес Колонки Кабинет директора Жизнь и Стиль Фото и Видео Объявления ГАЛИЦКИЕ КОНТРАКТЫ Все гости Дайте водки Все колонки Кофе, пожалуйста Сводка.нет - Новости Украины и Мира все фоторепортажи Радіо Свобода вирішило влаштувати – «стрес-тест» депутатам Верховної Ради і запитати чи знають вони імена міністрів, за яких голосували. 20.09.2019



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