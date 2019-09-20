Как сообщает пресс-служба КГГА, будут проведены соревнования «Самый сильный пожарный-спасатель Украины. Киев-2019».

"На Крещатике с 9:00 21 сентября до 19:00 22 сентября пройдут торжественные мероприятия, посвященные Дню спасателя. В связи с мероприятием предусмотрен запрет движения всех видов транспорта с 22:00 20 сентября до 23:00 22 сентября на улице Крещатик - от улицы Богдана Хмельницкого до улицы Прорезной", - говорится в сообщении.

Мероприятие организовано для популяризации профессии спасателя между жителей и гостей столицы, повышения психологической устойчивости к действиям в чрезвычайных ситуациях сотрудников Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

Как сообщалось, в сентябре прошлого года на столичном Крещатике соревновались спасатели со всей Украины и команды из Белоруссии и Германии. В столицу прибыла 31 команда. Сильнейших определяли в 4-х категориях: индивидуальные забеги, командные эстафеты, тандемы и тандемы mix (мужчина, женщина). Всего в соревнованиях участвовали 187 участников.

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