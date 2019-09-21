Об этом сообщает Крымская правозащитная группа в Facebook.

“Комитет ООН по правам человека вновь потребовал от Российской Федерации воздержаться от выселения религиозной общины Православной церкви Украины из кафедрального собора Святых Равноапостольных Князя Владимира и Княгини Ольги в Симферополе”, - говорится в сообщении правозащитной организации.

Как подчёркивают эксперты КПГ, в то время как на сессии ОБСЕ по человеческому измерению в Варшаве представители России рассказывают, что в Крыму все хорошо, в Симферополе продолжается захват последнего храма верующих ПЦУ.

“Открыто исполнительное производство и предоставлен срок - до 23 сентября 2019 года освободить помещения. Дальше могут начаться принудительные действия”, - отметили в Крымской правозащитной группе.

Как сообщал Укринформ, в феврале 2019 года оккупационные власти в Крыму потребовали освободить здание Кафедрального собора Святых Равноапостольных Владимира и Ольги в Симферополе, где проводились богослужения общины Крымской епархии УПЦ КП, которая перешла к Православной церкви Украины (ПЦУ).

Подконтрольный России Арбитражный суд Крыма 28 июня обязал передать в пользование российского «минимущества Крыма» помещение собора.

Архиепископ Крымской епархии Православной церкви Украины Климент заявил, что обжалует это решение. В середине июня в здании храма без согласования с Крымской епархией начались строительные работы, инициированные «минимущества Крыма».

19 сентября представитель ПЦУ архиерей Евстратий Зоря во время совещания ОБСЕ в Варшаве призвал международное общество повлиять на Россию, оказывающую давление на Крымскую епархию ПЦУ.

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