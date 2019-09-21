Такое решение огласила судья, сообщает корреспондент Укринформа.

"Суд постановил ходатайство о применении меры пресечения в виде содержания под стражей - удовлетворить", - сказала судья.

Вместе с тем, судья определила альтернативу в виде залога в размере 288 тысяч.

В случае внесения залога на Белько будут возложены следующие обязанности: являться по требованию к следователю, прокурору, суду; носить электронное средство контроля; сообщать об изменении места жительства суду, прокурору, следователю.

Постановление может быть обжаловано в течение 5 дней.

Адвокаты Белько и народный депутат Яна Зигкевич заявили, что это решение суда будет обжаловано.

Как сообщал Укринформ, о готовности поручиться за Белько заявили министр внутренних дел Арсен Аваков, народный депутат Яна Зинкевич и глава Департамента КОРД Нацполиции Николай Путий.

18 сентября движение на мосту Метро в Киеве заблокировал преступник. Он расстрелял полицейский дрон и угрожал взорвать мост. Полиция на 4 часа перекрыла движение автомобилей и поездов метро по мосту.

Злоумышленника задержали. Им оказался прежний участник АТО, 42-летний Алексей Белько, выходец из аннексированного Крыма. Ранее он проходил службу по контракту в подразделении обеспечения командования сил специальных операций. В июле 2019 он был уволен со службы за невыполнение условий контракта.

В спецоперации по задержанию злоумышленника на мосту Метро было задействовано около 300 правоохранителей.

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