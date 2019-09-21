Об этом Укринформу сообщили в Укргидрометцентре.

"21 сентября в Украине облачно с прояснениями. В восточных, днем и в большинстве северных, Волынской и Ривненской областях кое-где небольшой дождь, на остальной территории без осадков. Ветер северо-западный, западный 7-12 м/с. Температура ночью 1-6°, на побережье морей до 10° тепла, в Украине, кроме крайнего юга, на поверхности почвы заморозки 0-3°, днем 11-16° тепла, на Закарпатье и Одесчине кое-где 18-20°, в Карпатах ночью в воздухе заморозки 0-2°, температура днем 2-7° тепла", - говоритсяв сообщении.

В Киеве 21 сентября облачно с прояснениями. Ночью без осадков, днем кое-где небольшой дождь. Ветер северо-западный, 7-12 м/сек. Температура ночью 3-5° тепла, днем 13-15°.

В Киевской области в субботу также облачно с прояснениями. Ночью без осадков, днем кое-где небольшой дождь. Ветер северо-западный, 7-12 м/сек. Температура ночью 1-6° тепла, на поверхности почвы заморозки 0-3°, днем 11-16° тепла.

22 сентября в северных и восточных областях, 23 сентября днем в Карпатах и Закарпатье небольшой дождь, на остальной территории без осадков. Ветер преимущественно западный, 5-10 м/с. Температура ночью 4-9° тепла, 22 сентября в Карпатах ночью в воздухе заморозки 0-2°, 23 сентября на севере Левобережья 1-6° тепла, на поверхности почвы заморозки 0-3°, днем в южной части 19-24° тепла, на остальной территории 16-21°, 23 сентября в северных и восточных областях 11-16°.

В Киеве и столичной области 22-23 сентября переменная облачность. 22 сентября небольшой дождь, 23 сентября без осадков. Ветер преимущественно западный, 5-10 м/сек. Температура ночью 4-9° тепла, днем 22 сентября 16-21°, 23 сентября 11-16°.

24-25 сентября в восточных, центральных и южных областях, ночью 24 сентября и в Карпатском регионе небольшой и умеренный дождь, на остальной территории без осадков. Температура ночью 4-9° тепла, на побережье морей до 13°, днем 13-19°, в южных областях 17-22°, на севере Левобережья ночью 1-6° тепла, на поверхности почвы заморозки 0-3°, днем 10-15° тепла.

В Киеве и Киевской области 24-25 сентября без осадков. Температура ночью 4-9° тепла, днем 13-18°.

Также синоптики предупреждают о чрезвычайном уровне пожарной опасности 21-23 сентября в Украине.

26-28 сентября в большинстве областей иногда небольшой и умеренный дождь, 29-30 сентября преимущественно без осадков. Температура ночью 7-13° тепла, днем 14-20°, на юге до 24°.







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