В Шевченковском комитете состоялась встреча председателя комитета, писателя Юрия Щербака с лауреатом Национальной премии 2016 года кинорежиссером Олегом Сенцовым. Об этом сообщается на странице комитета Facebook. “Вскоре ее (премию - ред.) вручат лауреату”, - говорится в сообщении. Как отмечается на сайте комитета, "Национальный союз журналистов Украины, выдвигая кинопроизведения Олега Сенцова на соискание Национальной премии по направлению "Кинематография", отметила его гражданскую позицию в вопросах сохранения территориальной целостности Украины, отстаивания прав и свобод населения Автономной Республики Крым, осуждение аннексии полуострова Российской федерацией, утверждение демократии в украинском обществе, развитие национальной культуры". Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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