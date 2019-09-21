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Сенцову собираются вручить Шевченковскую премию, присужденную в 2016 году
21.09.2019 10:34
В Шевченковском комитете состоялась встреча председателя комитета, писателя Юрия Щербака с лауреатом Национальной премии 2016 года кинорежиссером Олегом Сенцовым.

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Об этом сообщается на странице комитета  Facebook.

“Вскоре ее (премию - ред.) вручат лауреату”, - говорится в сообщении.

Как отмечается на сайте комитета, "Национальный союз журналистов Украины, выдвигая кинопроизведения Олега Сенцова на соискание Национальной премии по направлению "Кинематография", отметила его гражданскую позицию в вопросах сохранения территориальной целостности Украины, отстаивания прав и свобод населения Автономной Республики Крым, осуждение аннексии полуострова Российской федерацией, утверждение демократии в украинском обществе, развитие национальной культуры".

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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