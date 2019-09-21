Об этом сообщает международное разведывательное сообщество InformNapalm.

"Вчера, 19 сентября, в сети появились видео, снятые автомобилистами на видеорегистратор в поселке Родионовка Ростовской области РФ. В кадр попала большая колонна танков и бронетранспортеров российской армии, которая двигалась вдоль трассы только в 30 км от государственной границы с Украиной", - говорится в сообщении.

Отмечается, что видео не очень четкое, но волонтерам InformNapalm удалось распознать некоторые модификации военной техники: модифицированные танки Т-72Б3 и Т-72Б3М, боевые машины БМП-3, 152-миллиметровые самоходные гаубицы 2С3 "Акация" и машины управления огнем артиллерии.

Как считают аналитики InformNapalm, "это может быть плохим сигналом подготовки к наступательной операции российских войск, учитывая, что синхронно с этим вчера полномочный представитель РФ в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе Борис Грызлов выступил с нервным заявлением, якобы переговоры "нормандской четверки" под угрозой срыва, поскольку Украина отказалась подписывать "формулу Штайнмайера", на которую предварительно соглашались ее представители".

"Эта формула действительно удовлетворяет стремление Москвы относительно закрепления особого статуса Донбасса и создания буферной зоны, что имеет капитуляционные признаки для Украины", - отметили в сообществе.

Там также напомнили, что по всему фронту линии соприкосновения в Донбассе происходит подготовка к отводу украинских войск. "Хотя украинская сторона и надеется на "зеркальное разведение", о котором на встрече с координатором систем ООН в Украине Оснат Лубрани говорил командующий украинских Объединенных сил Владимир Кравченко, но российские войска, как видим, наоборот стягивают свои бронетанковые группы к границе", - говорится также в сообщении.

В InformNapalm предполагают, что демонстративное перемещение российских бронетанковых батальонных тактических групп к границе может иметь признаки психологического давления на руководство Украины для достижения договоренностей по "формуле Штайнмайера".

"Следует также учитывать, что российские гибридные оккупационные войска на Донбассе имеют достаточное количество военной техники для эскалации боевых действий", - заявили в сообществе и добавили, что международное общество должно реагировать на агрессивные действия и сигналы России и увеличить политическое и экономическое давление как сдерживающий фактор.

Как сообщал Укринформ, 18 сентября министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявил, что на встрече советников лидеров стран "нормандского формата" была обсуждена и согласована "формула Штайнмайера" относительно действия закона об особом статусе Донбасса и разведения войск на трех участках.

Перед тем, 13 сентября, Пристайко сообщал, что украинская власть прорабатывает возможность проведения местных выборов по всей стране, включая отдельные районы Донецкой и Луганской областей.

Ранее Президент Владимир Зеленский заявил, что "формула Штайнмайера" и все пункты Минских соглашений будут рассматриваться на саммите "нормандской четверки".

Помощник президента РФ Юрий Ушаков сообщил, что Кремль настаивает, чтобы на саммите "нормандской четверки" были зафиксированы на бумаге "железные договоренности" о разведении сил в Станице Луганской, Золотом и Петровском, особом статусе Донбасса и "формуле Штайнмайера", о чем надо договориться накануне встречи лидеров стран.

Следует отметить, что украинские волонтеры, участники боевых действий на Донбассе, активисты, общественные и политические деятели выступили с резкой критикой возможности принятия этой "формулы", поскольку она имеет признаки капитуляции Украины. 17 сентября они подписали обращение к Президенту Зеленскому и определили "красные линии" внутренней и внешней политики, которые не следует пересекать власти.

19 сентября в Киеве состоялась массовая акция протеста, на которой люди требовали не соглашаться на капитуляционную для Украины "формулу".

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