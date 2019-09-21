В большинстве привычных каш содержится глютен – растительный белок, который на самом деле переносит далеко не каждый организм. Употребляя глютеновые крупы, происходит перегрузка организма, его зашлакованной, органы пищеварения работают хуже, возникают очаги грибков и бактерий в организме. Все это сказывается и на внешнем виде, и на лишнем весе.

В то же время безглютеновые крупы обладают противоположным эффектом. Они легко усваиваются и обогащают организм белком, витаминами и минералами. Они регулируют гормональный фон, выводят токсины, а также содержат триптофан, участвующий в выработке серотонина – гормона счастья и хорошего настроения.

Киноа

Киноа стали выращивать и употреблять в пищу более 5 тысяч лет назад. И на сегодняшний день эта каша считается одной из самых полезных, по мнению диетологов.

Киноа содержит большое количество питательных веществ, минералов и витаминов. Это 8 незаменимых аминокислот для поддержания и роста мышц, магний для хорошего настроения, стройности фигуры, клетчатка для вывода шлаков и нормализации гормонов, марганец и медь для омоложения только организма, кальций для крепких зубов и костей.

Амарант

Амарантовая каша поможет снизить уровень плохого холестерина в крови и повысить уровень хорошего. Это зерно содержит аминокислоту лизин, которая помогает усваивать поступаемый в организм белок.

Амарант – источник большого количества клетчатки, белка и железа. Для тех, кто держит пост или является вегетарианцем, амарант – отличный гарнир.

Пшенка

Пшенная каша – ваш верный помощник в уходе за кожей, ногтями и волосами. Эта крупа также способна снизить симптомы ПМС: уменьшит тягу к сладкому, нормализует настроение и поможет справиться с большими потерями крови, обогатив организм железом.

Пшенка содержит кальций и марганец, а также витамины группы В, что делает ее незаменимой для работы сердца и вывода плохого холестерина из организма. Пшенка – источник фосфора, регулирующего метаболизм жиров и дающего много энергии на целый день.

Зеленая гречка

Польза гречневой крупы неоспорима. В отличие от коричневой привычной нам гречки, зеленая содержит большое количество флавоноидов, между который рутин. Эти растительные компоненты помогают бороться с болезнями, регулируют пищеварение и отлично насыщают энергией.

Если не каша, то что еще?

Любые из этих круп отлично подходят для выпечки некалорийных полезных десертов. Просто купите муку или перемелите крупы в кофемолке – используйте вместо привычной пшеничной муки и наслаждайтесь новыми вкусами и здоровыми блюдами.

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