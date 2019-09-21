Об этом сообщили в Укргидрометцентре.

21 сентября в Украине облачно с прояснениями. В восточных, днем и в большинстве северных, Волынской и Ривенской областях кое-где небольшой дождь, на остальной территории без осадков. Ветер северо-западный, западный 7-12 м/с. Температура ночью 1-6°, на побережье морей до 10° тепла, в Украине, кроме крайнего юга, на поверхности почвы заморозки 0-3°, днем 11-16° тепла, на Закарпатье и Одесской области кое-где 18-20°, в Карпатах ночью в воздухе заморозки 0 -2°, температура днем 2-7° тепла.

В Киеве 21 сентября облачно с прояснениями. Ночью без осадков, днем кое-где небольшой дождь. Температура ночью 3-5° тепла, днем 13-15°.

В Киевской области в субботу также облачно с прояснениями, днем кое-где небольшой дождь. Температура ночью 1-6° тепла, на поверхности почвы заморозки 0-3°, днем 11-16° тепла. На поверхности почвы заморозки 0-3°, днем 10-15° тепла.

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