По его принятие проголосовали 275 народных депутатов при минимально необходимых 226-ти, сообщает корреспондент Укринформа.

Целью законопроекта является нормирование на законодательном уровне вопроса о невхождении численности Вооруженных сил Украины и других воинских формирований военнослужащих, самовольно покинувших воинскую часть или место службы, дезертировали из Вооруженных сил Украины и других воинских формирований либо охотно сдались в плен.

Началом приостановления военной службы предлагается определить день внесения соответствующих сведений в Единый список досудебных расследований на основании заявления, сообщения командира (начальника) воинской части о совершенном уголовном преступлении, представленных в соответствии с частью четвертой статьи 85 Дисциплинарного устава ВСУ.

Время приостановления военной службы не засчитывается в срок военной службы, выслуги в воинском звании и в выслугу лет для выплаты надбавки за выслугу лет и назначение пенсии. На таких военнослужащих не распространяются льготы и социальные гарантии, установленные законодательством.

Военнослужащие, военная служба которым приостановлена, не входят в численность ВСУ.

Предполагается, что военнослужащие, военная служба которым приостановлена и в отношении которых обвинительные приговоры суда вступили в законную силу, подлежат увольнению с военной службы, кроме тех, которым приговором суда определена мера наказания в виде служебного ограничения, ареста с отбыванием на гауптвахте или содержанием в дисциплинарном батальоне.

Документ предусматривает, что военным, в отношении которых суд вынес оправдательный приговор, вступивший в законную силу, или в отношении которых закрыто уголовное производство, военная служба и договор продолжается. В таком случае срок приостановления военной службы засчитывается в срок выслуги военнослужащих в воинском звании и в выслугу лет для выплаты надбавки за выслугу лет и назначение пенсии, а также возобновляются льготы и социальные гарантии, установленные законодательством для военнослужащих.

"В этом законопроекте мы предлагаем отложить будущим военнослужащим призыв на срочную военную службу в случае изъявления желания получить первичное воинское звание офицерского состава на весь период проведения военной подготовки. Также мы хотим на законодательном уровне предоставить возможность служить на офицерских должностях лицам, не имеющим офицерских званий, но получившим высшее образование по степени ниже бакалавра в возрасте от 20 до 30 лет. В то же время в целях сохранения летного потенциала Вооруженных сил нами предлагается увеличить минимальный срок службы по контракту для лиц офицерского состава из числа военнослужащих летного состава авиации с пяти до десяти лет", - добавила представитель правительства в ВР Ирина Верещук (фракция "Слуга народа"), представляя законопроект.

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