Эти факты убедят тебя в этом.

1. В киноа рекордное количество белка, гораздо больше, чем в пшенице, рисе, овсе, ржи и ячмене. Эту крупу обязательно стоит включить в рацион вегетарианцев, да и мясоедам она будет полезна.

2. Киноа не содержит глютена, следовательно людям, страдающим его непереносимостью, можно расширить меню этой крупой. Существуют также мучные изделия из переработанной крупы киноа.

3. Родина киноа – побережье озера Титикака, которое находится в Андах.

4. Впервые крупа киноа была доставлена в Северную Америку в 1982 году и быстро завоевала слава между гурманов.

5. Киноа – это плоды фрукта, зернышки ее напоминают гречневую крупу. Она может отличаться по цвету – красная, фиолетовая, черная или бежевая.

6. У инков киноа считалась священной крупой и была основой рациона наряду с картофелем и кукурузой.

7. Крупа киноа богата фосфором, железом, кальцием, цинком, содержит витамины группы В.

8. Киноа полезна людям, страдающим сахарным диабетом, с лишним весом, болезнями сердечно-сосудистой системы. Она укрепит кости и успокоит нервную систему.

9. Семена киноа покрыты оболочкой, горькой на вкус. Именно следовательно ее обходят стороной насекомые и грызуны – урожайность киноа из-за этого очень высока.

10. Чтобы избавиться от горьких сапонинов, которыми покрыта крупа, перед приготовлением ее следует замочить и тщательно промыть.

11. На вкус крупа киноа похожа на орех.

12. 2013 год по инициативе Международной ассамблеи ООН был объявлен Международным годом «рисовой лебедины» - именно так называют крупу киноа.

13. Калорийность киноа – 334 калории на 100 грамм сухой крупы.

14. По усваиваемости киноа сравнивают с грудным молоком – она легко принимается человеческим организмом.

15. Киноа не рекомендуется есть кормящим матерям и детям до года, так как эта категория людей чувствительна к составу крупы.

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