Об этом сообщает информационное агентство "Беломорканал", видео опубликовано в YouTube.

Как сообщалось, о взрыве в Архангельской области России стало известно 8 августа. Ночью 10 августа российская государственная корпорация «Росатом» заявила, что во время испытаний взорвалась ракета, в двигателе которой использовался радиоактивный изотопный источник питания. Минобороны РФ в первом сообщении утверждало, что в атмосферу вредные вещества не попали.

Отдел гражданской защиты администрации города Северодвинск сообщил, что расположенные в черте города датчики зафиксировали кратковременное повышение радиационного фона. О скачке радиации после происшествия сообщили и в администрации города Северодвинск, но впоследствии мэрия это сообщение удалила.

В результате взрыва погибли по меньшей мере семь человек - два представителя Минобороны РФ и пять сотрудников "Росатома".

На встрече с президентом Франции Эммануэлем Макроном 19 августа российский руководитель Владимир Путин заявил, что повышения радиационного фона и угрозы вследствие аварии на военном полигоне под Северодвинском нет.

Радиоактивные понтоны были обнаружены в устье реки Верховки на песчаной косе Двинской губы Белого моря 3 сентября. Тогда журналисты агентства «Беломорканал», измерив радиационный фон возле двух понтонов, выброшенных на берег, выяснили, что он во много раз превышает норму. Позже губернатор Архангельской области РФ Игорь Орлов сообщил, что понтоны будут утилизированы Росатомом.

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