Об этом сообщает пресс-служба полиции области в субботу, 21 сентября.

"В результате столкновения переполненной людьми маршрутки, следовавшей в Одессу, и грузовика, возвращавшегося из областного центра, предварительно погибли девять человек, еще двое - травмированы.

Точное количество пострадавших устанавливается", - сказано в сообщении. На месте аварии работает следственно-оперативная группа по расследованию дорожно-транспортных происшествий, спасатели и медики. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

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