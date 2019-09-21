В некоторых областях страны сегодня ожидаются кратковременные дожди. Температура воздуха также будет чувствительно низкой. Об этом сообщили в Укргидрометцентре.

На западе Украины сегодня кое-где дожди. Преимущественно будет сухо, но холодно. Воздух прогреется от +13 до +19 градусов по Цельсию. На востоке страны ситуация практически идентичная.

В Харькове, Донецке и Луганске ожидаются кратковременные дожди. На термометре +11…+15 градусов по Цельсию. Южным регионам прогнозируют солнечный осенний день. Между тем, в Крыму вероятны кратковременные осадки. На улице +14…+17 градусов по Цельсию.

В северной части страны сегодня осенние дожди. Температура воздуха +12…+14 градусов по Цельсию. В Центральной Украине без осадков, но довольно прохладно. Столбик термометра поднимется до максимальной отметки +16 градусов по Цельсию.

В столице ожидаются кратковременные дожди. Воздух прогреется в пределах +13…+15 градусов по Цельсию.









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