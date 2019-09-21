Об этом в своей статье для ZN.UA пишет Татьяна Силина.

По ее словам, нынешнему украинскому президенту, в отличие от многих, важно вернуть не земли, а людей. Людей, которые ему ментально куда ближе тех, что вышли на протест под окна его Офиса в четверг.

"Во-вторых, в Кремле и на Лубянке уже давно составили психологический портрет нового украинского президента, собрали информацию о его слабостях, болевых точках и пристрастиях, просекли его зависимость от народной любви и заметили страстное желание быстрых результатов. Зеленский определен как "наркоман любви", зависимый от аплодисментов публики/электората. Цена мира обывателей не интересует, ею озабочены лишь граждане. В России делают все для повышения общественных ожиданий в Украине от нового главы государства, создавая для него внутриполитический прессинг: в информационно-психологических операциях тамошние обитатели мастера", — отмечает обозреватель.

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