|Погранслужба внедрит американскую модель охраны
|21.09.2019 17:55
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Госпогранслужба намерена внедрить американскую модель охраны на одном из участков границы, сообщил глава службы Сергей Дейнеко в Facebook.
"На одном из участков продолжим апробировать новую модель охраны границы, и в этом нам помогут именно представители погранично-таможенной службы США", - написал Дейнеко.
В чем именно заключается такая американская модель, Дейнеко не уточнил. В то же время он сообщил, что сейчас находится в штате Техас и изучает особенности погранично-таможенной службы на границе с Мексикой.
Он также поблагодарил коллег из США за поддержку развития пограничного ведомства Украины.