На вчерашнем эфире политического ток-шоу “Свобода слова” обсуждали ситуацию вокруг экс-главы НБУ Валерии Гонтаревой. Очевидно, что эфир не обошелся без участия Коломойского.

Ведущий Савик Шустер в ходе обсуждения вспомнил, что в 2015 году канал Коломойского снял с эфира его передачу. Однако олигарх заявил, что трансляцию прекратили из-за того, что Шустер нарушил договоренность и начал брать деньги с гостей.

- Сделал одну передачу, а на второй спалился. Взял деньги. Условие было, что он не должен брать деньги ни с кого… У каких-то мэров взял… Причем одного мы подсунули умышленно, чтобы проверить на вшивость… Вот такая гниль, - сказал олигарх.

Между тем, Шустер заявил, что это клевета и он намерен в суде защищать свою честь и достоинство.

- Может, вы сначала деньги верните за взятые 10 передач, а потом будем с вами разговаривать, - добавил Коломойский.

Он заявил, что Шустер задолжал 2 млн 300 тысяч долларов.

- А вы 155 миллиардов, - парировал Шустер.

Эту реплику студия встретила аплодисментами. Коломойский не угомонился и сказал, что “у вас там не передача, а ботоферма”.

- Собрали там сборище порохоботов и думаете, что вы кого-то удивите этим? Верните два триста, - сказал олигарх.

Шустер отметил, что между аудитории Коломойского поддерживает всего 15% человек.

- Мы знаем, как вы эту поддержку на экран выводите, кому вы рассказываете, Савик? Там, где вы учились, я преподавал, - добавил Коломойский.

В конце эфира Коломойский сам позвонил в студии и заявил, что готов судиться с Шустером.

- Где будем судиться, в Италии или в Украине? - спросил олигарх.











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