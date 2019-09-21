На самом деле, большинство продуктов не нуждаются в хранении в холодном месте, разве что недолго для свежести перед подачей.

Дыни и арбузы

Если эти продукты еще не разрезаны на дольки, то они спокойно хранятся при комнатной температуре. Исключение – если ты любишь прохладную сочную мякоть, поставь ненадолго охладиться перед употреблением.

Помидоры

Опять же, если это не салат и не остатки нарезанных помидоров со стола, то помидоры замечательно хранятся на подоконнике – дозревают на солнце. Занимать ими полку в холодильнике не стоит.

Картофель

Это один из продуктов, который холодильник даже портит: от холода крахмал в картофеле преобразуется в сахар, а употребление такого продукта не совсем желательно. Храни корнеплоды в прохладном месте, например, под раковиной или в подвале.

Лук

Лук также портится в холодильнике – в нем образуется неприятная слизь с характерным запахом. Есть такой лук невозможно. Лук нужно хранить в месте, которое хорошо проветривается и в котором низкая влажность.

Базилик

Большинство трав все же хранится в холодильнике, но только не базилик. От холода он вянет и слабеет, а также быстро впитывает запахи от других продуктов. Базилик довольно поставить в стакан с водой и оставить в темном месте.

Мёд

В холодильнике кристаллизация меда ускоряется – он итак со временем засахарится. Поэтому желательно хранить мед при комнатной температуре в небольших баночках, чтобы потом было удобно его доставать. Да и есть холодный мед – сомнительное удовольствие.

Хлеб

Не зря же придумали хлебницы, так как хранить этот продукт желательно в сухом месте при комнатной температуре. В холодильнике, вопреки ожиданиям, хлеб быстро зачерствеет, а если замотанный в целлофан, еще и покроется плесенью.

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