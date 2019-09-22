Деловые Сводки
|Коломойский о переговорах по поводу Приватбанка: Мы не отстанем
|22.09.2019 07:52
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Об этом Коломойский рассказал в эфире программы «Свобода слова Савика Шустера», передает телеканал новостей "24".
"Я про это (переговоры - ред.) читаю только в прессе, никаких реальных переговоров – ни консультаций, ни переговоров, нет", — сказал он.
В то же время олигарх уверен, что компромисс нужен.
"Мы не отстанем от нового владельца ПриватБанка... Я хотел бы уточнить — нас интересует ПриватБанк, но если процесс урегулирования вызывает такие большие сложности и может вызвать турбулентность на финансовом рынке, ничего страшного, мы можем отказаться от этого. Все продается и все покупается в бизнесе", — заявил он.
Коломойский добавил, что рассчитывает, что сможет договориться с новой властью.
Напомним: 17 сентября издание Financial Times опубликовало статью, в которой предоставило комментарий премьера Алексея Гончарука о вероятном компромиссе с Игорем Коломойским относительно Приватбанка.
Впоследствии в пресс-службе Гончарука сообщили, что никаких переговоров с бывшими владельцами банка не ведут. Также премьер сообщил, что обратится к FT с просьбой опровергнуть статью.