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Синоптики предупредили о сильном ветре и заморозках
22.09.2019 08:29
В воскресенье на востоке Украины и в Карпатах ожидаются сильные ночные заморозки до -3 °, в понедельник - заморозки на почве.

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Об этом Укринформу сообщили в Укргидрометцентре.

"22 сентября ночью в Карпатах и на Луганщине сильные заморозки 0-3 ° (II уровень опасности, оранжевый). 23 сентября на севере Левобережья на поверхности почвы заморозки 0-3 ° (І уровень опасности, желтый)", - говорится в сообщении.

Также синоптики предупреждают о сильном ветре: 22 сентября в Украине, кроме западных областей, сила порывов достигнет 15-20 м/с (І уровень опасности, желтый).

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