Об этом сообщает National Geographic.

"На первый взгляд, животное, которые было, вероятно, около недели, выглядела совсем как другой вид", — вспоминает Лю.

Энтони Тира, гид из парка Масаи Мира, который первым заметил жеребенка, назвал его Тира.

По словам Лю, полоски зебры так же уникальны, как отпечатки пальцев, но странная окраска Тиры может быть первым зарегистрированным примером подобного рода в парке Масаи Мара. Подобные жеребята были замечены в дельте Окаванго в Ботсване.

Вероятно, снятый Лю жеребенок имеет генетическую мутацию — псевдомеланизм.

Специализированные клетки, меланоциты, продуцируют меланин - пигмент, который определяет цвет волос и кожи у млекопитающих. У зебр меланоциты равномерно распределены по всей коже. В случае Тиры все меланоциты присутствуют, но сам меланин по некоторым причинам не проявляется правильно.

Бренда Ларисон, биолог, изучающий эволюцию полос зебры в Калифорнийском университете в Лос-Анджелесе, отмечает, что большинство зебр с таким необычным окрасом, конечно, долго не живут.

Одна из пяти теорий происхождения окраса кожи зебр (наряду с камуфляжем и регулировкой температуры), полоски зебры развивались, чтобы удерживать от укусов мух. Например, эксперименты в полевых условиях показали, что мухи не любят приземляться на полосатых поверхностях.

Если это так, Тири например, будет трудно отбиваться от мух. Однако, если Тира сможет пережить эти многочисленные препятствия и дожить до взрослого возраста, она вполне сможет «вписаться» в стадо и наладить нормальные отношения с другими зебрами. Исследования, проведенные в Южной Африке, показали, что зебры хорошо принимают родственников с необычным окрасом.





Сводка.нет - Новости Украины и Мира