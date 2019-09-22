Об этом Укринформу сообщили в Укргидрометцентре.

"Переменная облачность. Ночью в северных, Харьковской и Полтавской, днем в восточных, Черниговской и Сумской областях небольшой дождь, на остальной территории без осадков. Ветер преимущественно западный, 7-12 м/с, в Украине, кроме западных областей, порывы 15-20 м/сек", - говорится в сообщении.

Температура ночью составит 4-9° тепла, на Закарпатье и в Карпатах заморозки 0-3°; днем 15-20° тепла, на Закарпатье и в южной части воздух прогреется до 23°, в восточных областях термометры покажут 12-17°.

В Киеве и области будет наблюдаться переменная облачность. Ночью пройдет небольшой дождь, днем без осадков. Ветер преимущественно западный, 7-12 м/с, порывы 15-20 м/сек. Температура в столице ночью 7-9° тепла, днем 17-19°. По области термометры покажут ночью 4-9° тепла, днем 15-20°.

Синоптики предупреждают, что 22 сентября ночью в Карпатах и на Закарпатье сильные заморозки 0-3°(II уровень опасности, оранжевый), 23 сентября, на севере Левобережья на поверхности почвы заморозки 0-3° (1 уровень опасности, желтый).

В начале новой недели, 23-24 сентября, осадков не ожидается, лишь на Закарпатье кое-где пройдет кратковременный дождь, в восточных областях дожди ночью 23 сентября и днем 24 сентября. Ветер переменных направлений, 3-8 м/сек.

Температура ночью 3-8° тепла, на севере Левобережья, 24 сентября и в восточных областях, на поверхности почвы (24 сентября в воздухе) заморозки 0-3°, днем 11-16° тепла, в южной части и кое-где в западных областях 17-22°.

В Киеве и области в эти дни осадков не ожидается, ветер переменных направлений, 3-8 м/сек. Температура ночью 3-8° тепла, днем 11-16°.

В среду, 25 сентября, дожди будут идти кое-где в восточных, центральных областях и в Карпатском регионе, а на следующий день, 26 сентября, по всей Украине.

Температура ночью 3-9° тепла, на побережье морей до 13°, на севере Левобережья 1-6° тепла, на поверхности почвы заморозки 0-3°. Днем 10-16° тепла, в южных областях и Закарпатье 16-22°.

В Киеве и области дождь днем 26 сентября. Температура в эти дни составит ночью 3-8° тепла, днем 10-15°.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира