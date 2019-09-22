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|Сенцов - о сериале "Чернобыль": Степень достоверности поражает
|22.09.2019 10:37
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Об этом он написал в Facebook.
"Вчера выделил вечер и посмотрел, наконец, сериал" Чернобыль". Как и ожидалось, фильм очень хороший и называть его сериалом как-то язык не поворачивается, скорее многосерийным фильмом. Поражает степень достоверности не только в художественной и исторической реконструкции советского быта, но и образа мышления и действий. Даже лица у актеров все какие-то с того времени ", - написал он.
Сенцов также отметил, что манера съемки сериала больше присуща авторскому кино. А имеющиеся недостатки и неточности, по его словам, - это "мелочи, которые не мешают главному - влияния на тебя этого фильма, который снят правдиво и тщательно".
"И даже несмотря на главное несоответствие как для меня - сцену суда в последней серии, что больше напоминает американское, а не совковое правосудие, кино мне очень понравилось. Возможно, я оказался одним из последних его зрителей, но точно благодарным", - написал прежний арестант Кремля.
Мини-сериал «Чернобыль» производства американской компании HBO занял первое место в рейтинге популярности International Movie Data Base, обогнав даже «Игру престолов». Отдельные эпизоды сериала снимали в Украине.