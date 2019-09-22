Об этом уверил министр обороны Андрей Загороднюк в интервью Радио Свобода.

"У нас вообще вопрос развития ВМС - это вопрос очень серьезного пересмотра. Поскольку, как известно, вышла из Крыма очень небольшая часть, некоторые из них уволились после этого. И нам нужно полностью реформировать ВМС. То есть, это не вопрос только личного состава, это вообще вопрос переустройства ВМС ... Это не может быть сделано быстро. Это быстро начнется. Есть стадии. Вообще, это вопрос нескольких лет", - сказал он.

По словам министра, есть новая концепция по развитию ВМС, но мало что из нее было реализовано.

В частности, он отметил, что приобретение кораблей и вообще развитие инфраструктуры ВМС - процесс очень дорогостоящий и долгий. Например, строительство одного корабля продолжается несколько лет.

"Конечно, можно покупать. Как вы знаете, мы получаем корабли из Америки. Мы будем продолжать работать с нашими партнерами , - отметил министр.

Среди приоритетов реформирования ВМС Загороднюк назвал, в первую очередь, развитие инфраструктуры, в частности военный, и предотвращение захода вражеских сил с моря. Среди прочего - развитие самих кораблей, наращивание возможностей, изменение доктрины и "все, что связано с профессиональным личным составом", сказал министр.

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