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|В "Антонове" говорят, что интерес к Ан-178 есть даже на уровне летного состава
|22.09.2019 12:28
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Об этом в комментарии Укринформу рассказал ведущий инженер по летным испытаниям ГП "Антонов" Николай Федоренко.
"Наше предприятие провело цикл заводских летно-конструкторских испытаний, в ходе которых оценили все характеристики самолета. Но поскольку он сделан с использованием российских составляющих, то сейчас много наработок проводится для импортозамещения отечественными и западными аналогами. Детали эти полностью аналогичны, выполняются по техническим заданиям на этот самолет", - сказал Федоренко.
Он уточнил, что во время импортозамещения деталей проходят отдельные испытания.
"Мы готовы к сертификационным испытаниям, когда произойдет полное импортозамещение. Самолет используется и продается тогда, когда выполнен весь комплекс сертификационных испытаний и получены сертификаты на самолет", - указал ведущий инженер по летным испытаниям ГП "Антонов.
По его мнению, Ан-178 может быть интересен Турции для использования Вооруженными силами.
"Наш самолет очень может вписаться в линейку самолетов Вооруженных сил Турции во время замены некоторых, скажем так, ветеранских самолетов. Подходили пилоты других ВВС, турецкие пилоты из состава вооруженных сил и полиции в частности. Заинтересовал их наш самолет, спрашивали о летные характеристики, как управляется. Есть интерес на уровне летного состава ", - сказал Федоренко.
Как сообщалось, 21 сентября стенд ГП "Антонов" и самолет Ан-178 осмотрели министры внутренних дел Украины Турции Сулейман Сойлу и Арсен Аваков. Также в ходе фестиваля-выставки Teknofest 2019 Стамбуле прошли двусторонние переговоры.