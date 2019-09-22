Бета-каротин и бета-криптоксантин способствуют укреплению зрения, улучшению пищеварения, укреплению кожи и придания ей упругости, а также положительно влияют на дыхательную систему.

Особенно показано употребление овощей желтого цвета беременным женщинам и людям преклонного возраста. Удивительное свойство желтых овощей справляться с воспалениями суставов, артритами - делает их важными для людей, кому приходится терпеть дополнительную нагрузку.

Желтые овощи содержат флавоноиды, которые предупреждают болезни сердца и онкологию. Солнечные продукты способны ускорить процессы заживления ран и восстановления кожных покровов.

ТОП-5 самых полезных желтых овощей

Тыква доступна круглый год за счет своего свойства долго храниться без специальных условий. Тыква – рекордсмен по содержанию железа в своем составе, она также богата витаминами В, С, D, Е, РР и редкого Т, который благоприятно влияет на пищеварение и работу почек.

Тыква полезна тем, кто страдает от частых скачков давления или имеет лишний вес. Наружно мякоть тыквы способна заживляюще влиять на открытые раны.

Семечки тыквы также содержат невероятное количество полезных веществ, витаминов и микроэлементов. Их состав полезен при нарушениях пищеварения и проблемах с артериями и сосудами.

Морковь хороша тем, что является отличным перекусом, особенно если тянет на сладкое и дополняет практически любое блюдо – от закуски до десерта. Морковь уместна при легочных заболеваниях, проблемах с дыханием, почками и печенью. Морковный сок способен очистить организм от шлаков и улучшить работу желудочно-кишечного тракта, предупредить анемию, гипертонию, болезни сердца.

Желтые помидоры бывают разной формы и размера, на вкус сладкие и мясистые. Витаминные состав желтых томатов очень большой, а ценность овоща в ликопине, природном антиоксиданте, который также есть в нем.

Употребляя желтые помидоры, у вас есть возможность очистить организм, поддержать сердечно-сосудистую систему и предупредить некоторые виды рака. В красных томатах ликопина в 2 раза меньше, чем в желтых. Также желтые помидоры омолаживают организм, благодаря тетра-цис-ликопину в своем составе.

Желтый перец богат витаминами С и Р, а это отличная поддержка для кровеносных сосудов. Витамин А, содержащийся в желтом перце, ускорит рост волос, укрепит зрение и придаст тонус коже.

Желтый перец показан людям, которые страдают упадническим настроением, депрессией, бессонницей.

Кукуруза содержит витамины группы В, С, РР, а также калий, фосфор, фтор, медь, молибден, йод. Она легко усваивается, несмотря на свою не совсем низкую калорийность. Кукуруза содержит также много клетчатки, что делает ее незаменимой в спортивном и специальном питании, так как она очищает кишечник и налаживает работу ЖКТ.

В целом кукуруза повышает иммунитет, повышает тонус организма, активизирует обменные процессы.

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