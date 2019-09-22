Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на текст соответствующего доклада, который уже удален с сайта NASA.

«Компания Google сообщила, что ей удалось создать квантовый процессор, который смог за 3 минуты и 20 секунд произвести вычисления, которые требуют около 10 тысяч лет работы самого современного суперкомпьютера компании IBM Summit», - говорится в сообщении.

В тексте доклада отмечается, что сейчас этот квантовый процессор может делать только 1 технический расчет за раз, а «до того, как квантовые компьютере смогут решать практические задачи, пройдут годы».

Следует также добавить, что директор по разработки квантового оборудования компании Intel Джеймс Кларк по этому поводу отметил, что разработка Google стала важным событием в развитии квантовой вычислительной техники.

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