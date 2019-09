В Великобритании вышел в море для испытаний новый авианосец - самое большое судно подобного типа в истории британского флота. Об этом говорится на сайте британского правительства «Авианосец Prince of Wales, второй корабль типа Queen Elizabeth, отправился из шотландского Росайт, где достраивался на плаву, к северо-западному побережью Шотландии для ходовых испытаний», - говорится в сообщении. Отмечается, что после испытания корабль отправят в места приписки в Портсмуте, где его официально включат в состав Военно-морских сил Соединенного Королевства. Строительство авианосца началось в 2011 году. В процессе построения Prince of Wales должен был претерпеть изменения - из-за экономии корабль планировалось переоборудовать в вертолетоносец, но потом военные от этих планов отказались. Водоизмещение авианосца составляет 70,6 тысячи тонн при длине 280 метров и ширине 73 метров. Авианосец способен развивать скорость до 25 узлов, а дальность его хода составляет около 10 тысячморских миль (около 18,5 тысячи километров). Авианосец может нести до 50 летательных аппаратов истребители F-35B Lightning II, противолодочные вертолеты Merlin и тяжелые транспортные вертолеты Chinook. Согласно планам министерства обороны Великобритании Prince of Wales войдет в состав Королевских ВМС в конце 2019 - начале 2020 года. В операциях британского флота новый корабль примет участие в 2021 году. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



